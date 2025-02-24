В Воздушных силах сообщили подробности ночной атаки РФ

В ночь на 24 февраля войска России атаковали Украину 185 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы обороны Украины сбили 113 российских беспилотников, еще 71 БПЛА локационно потерян. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:00 подтверждено уничтожение 113 БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Еще 71 российский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Днепропетровщина, Одесчина, Киевщина и Хмельнитчина.