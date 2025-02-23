США и Украина договариваются о правах на полезные ископаемые: чего ждать от соглашения

Украина и США продолжают переговоры по меморандуму о помощи и разработке природных ресурсов.

Киев настаивает на включении в документ гарантий безопасности, а Вашингтон подтверждает готовность инвестировать без обременения страны новыми долгами. В рамках подготовки соглашения Украина начала аудит недр и планирует защиту легального бизнеса в добывающей сфере. Президент Владимир Зеленский предложил создать совместный фонд 50/50, включая замороженные российские активы, а американская сторона ожидает подписания документа уже на этой неделе.



«Новости Донбасса» собрали главные тезисы о соглашении США и Украины по итогам первого дня форума «Украина: 2025 год».

Переговоры по меморандуму с США о помощи и разработке природных ресурсов в Украине продолжаются

Со стороны США переговоры ведет команда советника по национальной безопасности Майкла Волца, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас, кстати, наша группа, есть и министры, и представители наших компаний, и глава Офиса — они сейчас на связи с Уолтцем и с его командой, они общаются о сделке. Нет уже 500 млрд — мне кажется, нет и процентов пока что. Ну, видите, мы продвигаемся вперед, все нормально», — заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Позже он уточнил, что речь идет именно о меморандуме, а не о полноценном соглашении.

Президент также подчеркнул необходимость включения в документ гарантий безопасности от США, отметив, что на данный момент этот пункт отсутствует.

«Гарантиями безопасности могут быть и экономические соглашения и т.д., но не просто экономическое соглашение, а экономическое соглашение между нашими государствами как часть гарантий безопасности. Поэтому нужно, чтобы в соглашении было то, чего пока нет — это гарантии безопасности, которые мы будем получать от Соединенных Штатов», — добавил Зеленский.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о конструктивном раунде переговоров, в котором приняли участие первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Со стороны США переговоры вели министр финансов Скотт Бессент, советник президента по нацбезопасности Майкл Волц, а также представители команды вице-президента Джея Ди Венса.

«Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США — наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку — вы с нами все три года вторжения россиян», — отметил Ермак.

Украина проводит аудит недр в рамках подготовки меморандума

Как сообщил Владимир Зеленский, Украина начала аудит своих природных ресурсов, что станет частью соглашения с США. При этом государство намерено защищать бизнес, который легально занимается добычей.

«Лицензиатов достаточно немало в Украине. Эта вся история (с заключением меморандума о разработке ископаемых с США, — ред.) в любом случае нам поможет. Во-первых, все наши службы, которые никогда не занимались такой серьезной юридической борьбой, в конце проведут реальный аудит (существующих лицензий, — ред.). И это уже происходит», — отметил президент.

По его словам, последние значительные разработки полезных ископаемых в Украине проводились 50-60 лет назад.

«То есть это дает возможность нам навести порядок: что есть, сколько это стоит, кому принадлежит. И здесь будут соответствующие решения: законно что-то принадлежит, что-то незаконно, спящие лицензии, рабочие. Там, где все справедливо и бизнес этим занимается, будем их защищать. Для нас это нужно. Там где спящие лицензии и кто-то что-то ограбил, будем это возвращать. Для нас это важно», — заявил Зеленский.

США не будут приобретать права собственности и не обременят Украину долгами

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в статье для Financial Times, что США будут инвестировать в Украину без получения права собственности на ее активы и без создания долгового бремени.



Он отметил, что в обсуждении меморандума было много дезинформации.

«Давайте также четко осознаем, чем это не является. США не будут приобретать права собственности на физические активы в Украине. Они также не будут обременять Украину новыми долгам», — подчеркнул министр.

По его словам, инновационный подход президента США Дональда Трампа предусматривает новую модель международного сотрудничества.



Чтобы создать долгосрочную ценность, США должны инвестировать вместе с народом Украины. Это позволит обеим сторонам получить максимальную выгоду, добавил Бессент.



Он пояснил, что доходы, полученные Украиной от природных ресурсов и инфраструктурных проектов, будут направляться в специальный фонд для долгосрочного восстановления страны. США при этом сохранят экономические и управленческие права в будущих инвестициях.



Министр также отметил, что во время визита в Киев встретился с представителями американских компаний, работающих в Украине, а также с теми, кто готов участвовать в восстановлении экономики.

Зеленский предлагает совместный фонд 50/50 и использование замороженных активов РФ

Украинский президент предложил, чтобы США и Украина вкладывали в фонд по 50%, а замороженные российские активы стали частью украинского вклада.

«Я считаю, что это честно. И дальше мы можем вкладывать, безусловно, деньги от замороженных российских активов. И это наши деньги. Именно наши. Не с партнерами. А чисто украинские деньги», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что такие инвестиции позволят оперативно запустить фонд.

«Это может быть быстрое инвестирование. Вот например, если от лицензии сегодня передавать деньги в фонд, то знаете, сколько мы получаем? Где-то 60 миллиардов, да, гривен. Мне кажется, где-то около 2 миллиардов долларов в год. То есть, сейчас вы понимаете, почему я не мог признать долг, если бы вы взяли 500 миллиардов и возвращали ежегодно по 2 миллиарда, да? То есть это 250 лет, просто запомнить этот фонд. Поэтому, а деньги от замороженных активов, они быстрые. Мы можем взять, например, 50 миллиардов, Соединенные Штаты могут нам дать помощь 50 миллиардов, мы наполним этот фонд по 50 миллиардов, там будет 100 миллиардов, мы 100 миллиардов будем вкладывать в добычу и в развитие украинской экономики. Так мне это понятно», — пояснил он.

Президент подчеркнул, что соглашение должно быть подписано до встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

«Для того, чтобы все знать, весь замысел США, и как это соглашение может быть гарантиями безопасности, с точки зрения США, для этого нам нужно встретиться и проговорить это. Я считаю, что эта встреча должна быть справедливой. А значит, до встречи Трампа с Путиным», — заявил Зеленский.

Запасы критически важных материалов на оккупированных территориях оцениваются в 350 млрд долларов

По данным министерства экономики Украины, запасы критически важных материалов на временно оккупированных территориях (ВОТ) оцениваются примерно в $350 млрд.

«Перед нами стоит большая задача обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность. Мы владеем информацией, что на временно оккупированной территории находятся критические материалы на сумму порядка 350 млрд долларов», — сообщила вице-премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, Украине необходимо не только экспортировать сырье, но и развивать перерабатывающую промышленность.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что американские и европейские инвестиции в Украину, в том числе в ее полезные ископаемые, рассматриваются как определенный элемент гарантии безопасности.

США ожидают подписания соглашения до конца недели

Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что соглашение о правах на украинские полезные ископаемые может быть подписано уже на этой неделе.

«Это соглашение во многом касается возмещения за все, что мы сделали во имя украинского народа. И так это видит президент (Трамп, — ред.). Я ожидаю подписания соглашения на этой неделе», — заявил он в эфире CNN.

По его словам, ранее Зеленский колебался с принятием решения, но теперь, после прямого послания от Трампа, соглашение будет подписано.

Зеленский: меморандум должен быть взаимовыгодным

Президент Украины подчеркнул, что документ должен учитывать интересы обеих сторон.

«У стратегических партнеров должно быть желание подписывать соглашение. Соглашение должно (быть таким, ред.), чтобы и в Соединенных Штатах Америки видели, что они не просто дают деньги Украине, что они получают эти деньги и могут поднять экономику, и что это может быть гарантиями безопасности», — отметил он.

Зеленский выразил надежду, что меморандум станет взаимовыгодным для обеих стран.

«Соглашение между нами и партнерами хочу, чтобы было без скандала, а наоборот, чтобы была win-win для наших народов. Или для американского бизнеса, и для нашего бизнеса, и народа. И я считаю, что вот такое соглашение надо подписывать. Чтобы это была и защита, и чтобы, извините за такое слово, удовольствие получить от партнерских отношений. Потому что это уже не партнерство, если нет удовольствия», — заключил он.

Ранее Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в адрес Украины, указал на эскалацию риторики и сопротивление Киева соглашениям о разработке украинских природных ресурсов.