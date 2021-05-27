На Донетчине предлагают построить содовый завод и производить бумагу из мела

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что в области перспективными для инвестиций являются проекты по производству соды и бумаги из мела. Об этом он рассказал в ходе форума UkraineInvest Talks: Dnipro, который состоялся сегодня в Днепре.



Инвестиционный проект строительства завода по производству кальцинированной соды предусматривает инвестиции в размере 575 млн долл.



«Мы готовы предложить, с уже готовыми концептуальными решениями по проектированию, проект строительства завода по производству кальцинированной соды», – сообщил Кириленко.



Он отметил, что раньше содовые заводы были в Славянске и Лисичанске, а также в Красноперекопске в Крыму. Но в первых двух случаях мощности были утрачены, и производство остановилось, а крымский завод находится на оккупированной территории. Соответственно, сейчас в Украине нет собственного производства соды.



По его словам, завод решит задачу импортозамещения и позволит говорить об экспорте.



В презентации инвестпроекта указано, что строительство завода мощностью 600 тыс. тонн в год рассчитано на три года, на нем планируется создать около 2 тыс. рабочих мест. Локация – село Райгородок под Краматорском, площадь земельного участка – 50 га, запасы сырья – на 100 лет работы. Предполагается, что реализация проекта позволит поставлять кальцинированную соду на экспорт и обеспечит валютные поступления в Украину в размере не менее 75 млн евро.

Павел Кириленко также представил проект по производству бумаги из мела, модель которого разработала облгосадминистрация. Ориентировочная стоимость проекта – 10 млн долл., проектная мощность – 9 тыс. тонн бумаги в год, срок реализации – 10 месяцев.



Согласно расчетам проекта, бумага из мела может быть на 10-15% дешевле традиционных видов бумаги. Она может разлагаться полностью под действием солнечного света в течение 6-18 месяцев. Проект оценивается как перспективный для маловодного и экологически загруженного региона с ограниченными лесными насаждениями и многочисленными месторождениями мела.



«Эти проекты достаточно хорошо проработаны и реалистичны», – добавил Кириленко.