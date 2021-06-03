Вакцинация жителей ОРДО от ковида: Украина подготовила три прививочных пункта

В Донецкой области все готово для вакцинации от коронавируса жителей неподконтрольной части региона. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Владимир Колесник.



«Мы запланировали [вакцинацию жителей неподконтрольной территории] в трех прививочных пунктах, которые находятся в амбулаториях Новотроицкого, Бугаса и Ольгинки. Если они будут иметь желание, то мы готовы их вакцинировать», — сказал Колесник во время брифинга.



Он уточнил, что вакцина в регион поступила. «Сегодня зашло 3500 доз вакцины Pfizer, вчера — 8400 доз вакцины CoronaVac. <...> Ожидаем на следующей неделе еще очти 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca», — рассказал Колесник.



Чиновник отметил, что пока никто из жителей неподконтрольной территории за прививкой не обращался.



Глава ДонОГА Павел Кириленко связал это с ситуацией на КПВВ, работу которых блокируют члены незаконных вооруженных формирований.