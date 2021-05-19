Мариуполь возглавляет список городов с очень высоким уровнем загрязнения

Список городов с очень высоким уровнем загрязнения возглавляет Мариуполь. За ним следуют Каменское, Днепр, Кривой Рог и Одесса. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) им. Б. Срезневского за 2020 год.





Лидером среди крупных промгородов по чистоте атмосферы остаются Горишни Плавни.



«Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха указанных городов был обусловлен в основном повышенным содержанием специфических вредных веществ — формальдегида, фенола, фтористого водорода, аммиака, из основных примесей — диоксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода », - констатируется в исследовании ЦГО, которое в комплексной индексе учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям.



В то же время в исследовании указывается, что в целом по Украине индекс загрязнения атмосферного воздуха в 2020 году снизился до 7,0 с 8,2 годом ранее и 7,6 два года назад за счет некоторого уменьшения среднегодового содержания формальдегида, фенола и фтористого водорода.



Помимо этого, в минувшем году отсутствовали случаи разовых (максимальных) концентраций высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха, тогда как в 2019-м было зафиксировано 12 случаев высокого загрязнения (семь в Мариуполе, пять — в Обухове Киевской области).



Согласно данным исследования, средние концентрации формальдегида превышали среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК) в 2,3 раза, диоксида азота — в 1,5 раза, а содержание фенола достигло уровня 1,0 ПДК.



Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины осуществлялась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах государственной системы мониторинга гидрометеослужбы. В атмосфере определялось содержимое 22 загрязняющих веществ.