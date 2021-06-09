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Суд ЕС впервые аннулировал старые санкции в отношении Виктора Януковича

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09 июня 2021, 13:21

Суд ЕС впервые аннулировал старые санкции в отношении Виктора Януковича

Суд ЕС общей юрисдикции впервые аннулировал санкции Евросоюза, которые применялись против экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении на год санкций по замораживанию активов, наложенных на Виктора Януковича и его сына Александра. То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу.

«Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продления», – пояснили в суде.

В сообщении также отмечается, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет в связи с продолжающимся предварительным расследованием (которое проводила Генеральная прокуратура Украины), Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.

Таким образом Совет ЕС должен был указать причины, по которым он смог сделать вывод о том, что права заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки были соблюдены.

«В этих обстоятельствах суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет ЕС убедился, что украинские судебные органы соблюдали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела», – говорится в материалах суда.

В то же время представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил, что Суд ЕС аннулировал старые санкции против Януковичей, но действующие санкции, которые заключаются в замораживании активов, продолжают действовать.

«Они остаются под действием ограничительных мер на основании нормативно-правового акта, принятого в марте этого 2021 года», – сказал Стано.

Он также напомнил, что действующие санкции продолжают действовать до 6 марта 2022 года и к тому времени, как срок действия ограничений истекает, Совет ЕС ежегодно принимает решение, продлевать их или нет.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия, но санкции против самого Виктора Януковича не аннулировали до этого ни разу.

Весной 2020 года Совет Европейского Союза продлил еще на один год санкции против Виктора Януковича и его соратников. Но тогда Совет ЕС не продлил санкции против двух человек — Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

В марте 2021 года ЕС продлил санкции против Виктора Януковича и его окружения на полгода. Одновременно из санкционного списка вывели бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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