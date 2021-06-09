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Вся Украина перешла в «зеленую» зону карантина

09 июня 2021, 10:41

Вся Украина перешла в «зеленую» зону карантина

Министерство охраны здоровья обновило карантинное зонирование регионов Украины. Теперь вся страна полностью находится в самой мягкой — «зеленой» зоне ограничений в связи с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

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