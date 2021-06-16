Среди въехавших с подконтрольной Украине территории через линию соприкосновения показатель заболеваемости коронавирусом крайне мал.



Об этом сообщила ответственная по работе оперативного штаба «Здоровое движение» при группировке «ДНР» Людмила Кошарная.



«Это один, максимум — два человека, которые имеют положительный результат [теста на коронаиврус]», — сказала она в интервью YouTube-каналу «Политпросвет Live».

«ДНР» осуществляет пропуск только через КПВВ «Еленовка» под Донецком только по понедельникам и пятницам. В остальные дни работа этого и других пунктов пропуска заблокирована. Чтобы проехать в ОРДО необходимого получить разрешение штаба «ДНР». Кроме того, прибывшие должны пройти самоизоляцию дома или обсервацию в больнице. КПВВ «Еленовка» связана дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



В сторону Донецка при нынешних правилах успевают проехать 150-200 человек за день.