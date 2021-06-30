С 1 июля повысят пенсии 5 миллионам человек: Кому и на сколько

С 1 июля более 5 миллионам пенсионеров пересчитают пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики.



Прожиточный минимум будет увеличен с 1769 грн до 1854 грн. Соответственно повышается:

минимальная пенсия – с 1769 грн до 1854 грн;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

«Также с 1 июля 2021 года будет установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019–2020 годах, которая с 2019 года не подпадала под перерасчет», – говорится в сообщении.



В Минсоцполитики добавили, что далее с 1 октября 2021 года будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в сумме 400 грн для пенсионеров в возрасте 75–80 лет. При этом минимальная пенсионная выплата для них будет установлена в размере 2500 грн при наличии страхового стажа 20–25 лет и более.



А с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30–35 лет с 2400 до 2600 грн (40% от увеличенной минимальной зарплаты 6500 грн).