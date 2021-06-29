Пенсии чернобыльцам повысят: Рада приняла закон

Верховная Рада на заседании 29 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №4555 о повышении пенсий чернобыльцам. Документ поддержали 292 народных депутата.



Закон предусматривает, что всем участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые получили при этом инвалидность, будет выплачиваться государственная пенсия в пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.



То же самое относится к лицам, принимавшим участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и получившим инвалидность.



Согласно закону, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от заработной платы, других пенсий или доходов.



Законом предусмотрено, что во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания в результате Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

– для I группы инвалидности – 6 000 гривен;

– для II группы инвалидности – 4 800 гривен;

– для III группы инвалидности – 3 700 гривен;

– для детей с инвалидностью – 3 700 гривен.



Размеры пенсий, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Как сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, законопроект №4555 предусматривает повышение пенсии ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

– для людей с I группой инвалидности — с нынешних 12 270 до 16 080 гривен;

– для людей со II группой инвалидности — с 10 967 до 12 987 гривен;

– для людей с III группой инвалидности — с 8 129 до 8 917 гривен.