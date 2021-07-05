Первые COVID-сертификаты доступны в приложении «Дія»

В мобильном приложении «Дія» появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса — их получили люди, которые записывались на бета-тестирование услуги. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.



«Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел», — отметил он.



По словам замминистра, главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. «Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных», — добавил Вискуб.



Он добавил, что на этой неделе будет проведена «самооценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений».



Также в Минцифры пообещали, что впоследствии COVID-сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-тестов или если человек недавно переболел.

29 июня Кабинет министров принял постановление о введении COVID-сертификатов. Документ регулирует формирование в Украине сертификатов международного и внутреннего образца, а также применение иностранных сертификатов, выданных за рубежом.