Зеленский ввел в действие санкции против Фирташа, Фукса и главы «Ростеха»

Президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Соответсвующий указ №266/2021 опубликован на сайте главы государства.



Всего в этом санкционном списке значится 538 человек и 540 компаний.



В частности, ограничения введены против генерального директора российской госкорпорации «Ростех», председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Сергея Чемезова. Также санкции введены против его заместителя в «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Шелкова.



Если против большинства фигурантов списка санкции введены на три года, то против Чемезова и Шелкова они бессрочные.



Также указом продлены санкции против ряда российских чиновников, в частности, начальника Росгвардии Виктора Золотова. Кроме того, ограничительные меры продлены против российских олигархов: Аркадия и Бориа Ротенбергов, Олега Дерипаски, Сулеймана Керимова, Виктора Вексельберга. Также в списке глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава правления ВТБ Банка Андрей Костин.



Санкции предполагают ряд экономических ограничений, среди которых блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет въезда в страну (касается иностранцев).



Решение о санкция было принято на заседании СНБО 18 июня.