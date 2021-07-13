Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На пляжах Мариуполя содержание кишечной палочки многократно превышает норму, жителей просят не купаться

13 июля 2021, 16:15

На пляжах Мариуполя содержание кишечной палочки многократно превышает норму, жителей просят не купаться

Во всех пробах воды Азовского моря, отобранных на городских пляжах Мариуполя, зафиксировано превышение содержания кишечной палочки. Об этом сообщили в Мариупольском филиале ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины», передает 0629.

Как отмечается, по результатам лабораторных исследований проб морской воды, холерный вибрион и патогенная флора не обнаружены. В пяти исследованных пробах морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель.

«В контрольных точках отбора на пляжах Приморского района возле гостиницы "Турист" (створ №112) и в районе улицы Виноградной, 140 (створ № 110) индекс ЛКП составил 70000, при норме не более 5000 на 1 дм куб. На Левобережном пляже в районе водной станции "Наш уголок" (створ №111) и на пляже Приморского района у судоремонтного завода (створ №113) индекс ЛКП превысил норму почти в 50 раз и составил 240000», – говорится в сообщении.

Антирекорд «поставил» Песчаный пляж: исследование воды возле кафе «RAFALE» (створ №114) показало, что содержание кишечной палочки здесь превышает норму в 480 раз и составляет 2,4 млн единиц.

Жителей Мариуполя просят временно воздержаться от купания из-за несоответствия воды санитарным нормам.

Читайте также:

Завершат ко Дню города: В Мариуполе начали реконструкцию второй части пирса

Еще по теме

Места
Азовское море Мариуполь
Прочее
Пляж кишечная палочка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:31
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донетчине
12:40
Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 новых случаев и 10 смертей
08:23
ОБСЕ зафиксировали повреждения домов в поселке под Докучаевском
20:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 июля
16:22
На Донетчине будут заочно судить «министра культуры ДНР»
09:28
«ЛНР» сообщила о 5 новых смертях от коронавируса
22:45
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
21:15
Главные новости Донбасса за неделю
14:50
Сотрудники комбината в Докучаевске не получают зарплату уже восемь месяцев
13:47
«ДНР» зарегистрировала 17 смертей и 74 новых случая заболевания COVID-19
12:38
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5
11:37
До 30% заразившихся ковидом: В «ЛНР» объяснили решение не открывать детские лагеря
10:11
«ЛНР»: Четыре смерти и 70 новых случаев заражения коронавирусом
22:00
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
16:13
Пункт пропуска «ДНР» откроют в понедельник на один день
все новости
16:42
Суд наложил арест на имущество нардепа Козака
16:32
Денисова: Одна из пленниц боевиков «ДНР» — в критическом состоянии
16:15
На пляжах Мариуполя содержание кишечной палочки многократно превышает норму, жителей просят не купаться
15:53
«Реферат из методички советского агитатора»: Резников – о статье Путина об Украине
15:31
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донетчине
15:23
Зеленский хочет гарантии для Украины на 10-15 лет после запуска «Северного потока-2»
15:11
СМИ: Рада в четверг рассмотрит отставку Авакова
15:09
На Луганщине построят агрохаб за средства Всемирного банка
14:56
Посол Франции заявил о тупике в переговорах по Донбассу
14:24
Суд продолжит рассматривать дело Нели Штепы 21 июля
14:09
В СБУ заявили о задержании агента российской военной разведки
14:09
В Кремле отказались отвечать, готов ли Путин включить ОРДЛО в состав РФ
13:38
Боевики обстреляли поселок под Марьинкой впервые с 2016 года
13:35
Суд признал банкротом кондитерскую компанию «АВК»
13:09
На Луганщине подтвердили 28 новых случаев COVID-19
все новости
ВИДЕО
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
10 июля, 22:00
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция