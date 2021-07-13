На пляжах Мариуполя содержание кишечной палочки многократно превышает норму, жителей просят не купаться

Во всех пробах воды Азовского моря, отобранных на городских пляжах Мариуполя, зафиксировано превышение содержания кишечной палочки. Об этом сообщили в Мариупольском филиале ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины», передает 0629.



Как отмечается, по результатам лабораторных исследований проб морской воды, холерный вибрион и патогенная флора не обнаружены. В пяти исследованных пробах морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель.



«В контрольных точках отбора на пляжах Приморского района возле гостиницы "Турист" (створ №112) и в районе улицы Виноградной, 140 (створ № 110) индекс ЛКП составил 70000, при норме не более 5000 на 1 дм куб. На Левобережном пляже в районе водной станции "Наш уголок" (створ №111) и на пляже Приморского района у судоремонтного завода (створ №113) индекс ЛКП превысил норму почти в 50 раз и составил 240000», – говорится в сообщении.



Антирекорд «поставил» Песчаный пляж: исследование воды возле кафе «RAFALE» (створ №114) показало, что содержание кишечной палочки здесь превышает норму в 480 раз и составляет 2,4 млн единиц.



Жителей Мариуполя просят временно воздержаться от купания из-за несоответствия воды санитарным нормам.