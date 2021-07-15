Купаться нельзя: В водоемах Краматорска нашли кишечную палочку, аскарид и малярийных комаров

Пять водоемов Краматорска не пригодны для купания. Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины выявил отклонение санитарно-химических и микробиологических показателей в пробах воды, передает «Суспільне. Донбас».



Специалист Краматорского лабораторного центра Надежда Жолудь рассказала, что в городе нет пляжей, соответствующих санитарным нормам. Исследование проб воды в водоемах показали наличие кишечной палочки, яиц аскарид и малярийных комаров.



«В Веселовском водохранилище найдены – по паразитарным показателям – яйца аскарид. Васильевская Пустошь, Маячковское водохранилище – отклонение по индексу лактозоположительных кишечных палочек и колифагов», – отметила она.



По словам Надежды Жолудь, отклонения качества воды годами наблюдаются во всех водоемах города, а чтобы ситуация улучшилась, нужно почистить дно от водорослей, убрать заросли травы, установить туалеты.



Ближайшие водоемы, пригодные для купания, – в Святогорске и Щурово.