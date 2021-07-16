На Донбассе за сутки пострадали пятеро украинских военных от обстрелов

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские незаконные формирования совершили 8 обстрелов украинских позиций, пострадали пятеро украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что трое военнослужащих получили ранения, двое — боевые травмы. Бойцы находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного военного — тяжелое, других — удовлетворительное.



Подчеркивается, что боевики обстреляли окрестности Причепиловки, Новоалександровки, Нью-Йорка, Широкиного, Пещаного, Марьинки.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения.



По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В Луганской области зафиксирован пролет БПЛА боевиков типа «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения.



В свою очередь группировка «ДНР» утверждает, что вчера под обстрел попали их позиции у Безыменного, Саханки и Горловки.



Группировка «ЛНР» заявила о нарушении «режима тишины» у Желобка и Калиново-Борщеватого.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 14 июля 2021-го зафиксировала не менее 44 492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Накануне в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.