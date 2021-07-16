«ЛНР» признала, что бывший «комендант» Свердловска занимался вымогательством, грабежами и разбоем

«Свердловский горрайонный суд» при группировке «ЛНР» признал виновным в совершении особо тяжких преступлений против собственности бывшего «коменданта» города Свердловска. Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».



«Суд» установил, что в период с июля по октябрь 2014 года, местный житель, занимая в то время должность «коменданта» Свердловска, совершал вымогательства, грабежи и разбой.



«Данные преступления были направлены на завладение имуществом предпринимателей, а именно дорогостоящими транспортными средствами», – отмечается в сообщении.



«Подсудимый» признан виновным, и ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы.