«ДНР» приговорила своего боевика к 10 годам по обвинению в «шпионаже»

Так называемый верховный суд группировки «ДНР» приговорил бывшего боевика Олега Дмитриенко к десяти годам в исправительной колонии строго режима. Об этом заявили в «МГБ ДНР».



Дмитренко с июня по июль 2014 года проходил службу в рядах «ополчения». Утверждается, что после увольнения начал выезжать на подконтрольную Украине территорию за пенсией. В марте 2017 года был задержан сотрудниками Нацполиции Украины на въезде в Мариуполь.



Его обвиняют в добровольном согласии на негласное сотрудничество с украинскими спецслужбами для сбора и передачи данных о местах дислокации подразделений «ДНР» и количестве военной техники.



«МГБ ДНР» задержало мужчину в марте 2019 года.