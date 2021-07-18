На неподконтрольной Луганщине во время сельхозработ обстреляли трактор – СММ ОБСЕ

Вблизи поселка Молодежное на неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области обстреляли трактор, фермер при этом не пострадал. Такой факт описан в отчете СММ ОБСЕ от 17 июля.



Как сообщается, в поле на северо-восточной окраине Молодежного команда СММ видела, что лобовое и заднее стекла трактора были разбиты, а в кабине и на моторном отсеке были осколки стекла.



«По словам фермера (40–49 лет), утром 14 июля, когда он стоял рядом с трактором в поле примерно в 800 м к северо-северо-востоку от Молодежного, пуля попала в лобовое стекло и вылетела через его заднее стекло», – говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, повреждение было свежим, однако установить тип примененного вооружения им не удалось.

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