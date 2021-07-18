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Арестович: Если Запад хочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток

18 июля 2021, 14:57

Арестович: Если Запад хочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток

Часть политической элиты Запада в противостоянии с Китаем хочет привлечь Россию на свою сторону, поступившись при этом национальными интересами Украины. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

«Существует борьба РФ–США и Китай–США. Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта», – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что не все на Западе настроены таким образом.

«Есть часть элиты США, которая занимает нашу сторону в этом конфликте, и они против "Северного потока", против навязывания Украине российского варианта выполнения Минских соглашений», – сказал Арестович.

По его словам, Украина может заручиться поддержкой Британии и Турции, а также и самого Китая.

«Звонок президента был лидеру Китая – это еще одна ось, с которой мы можем сбалансировать наши отношения. Намечается большое азиатское турне президента. И общий месседж такой, как мне кажется, – если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию», – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

По мнению Арестовича, сейчас в международной политике Украина находится «на грани фола».

«И очень многие силы на Западе (на которые мы всегда рассчитывали, и за ценности которых мы сражались) считают, что это невеликая цена: пожертвовать украинскими интересами. Не до конца, конечно, дав какие-то компенсации, дав какие-то гарантии, но поделить сферу влияния на Украину между Евросоюзом и Россией, например, и лишить нас права на собственную историческую судьбу», – говорит он.

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Арестовича, недоволен такой ситуацией и «активно работает с той трезвой частью западных элит, позволяющих удержать эту ситуацию, не дать нам провалиться».

В плане возможной переориентации на Восток Арестович пояснил, что Украина может выстроить отношения с рядом сильных азиатских и арабских стран.

«Выстроить систему отношений с Китаем, с Вьетнамом, с той же самой Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром. Которые имеют и финансовый, и политический ресурс для того, чтобы не дать Украину десубъектизировать, то есть лишить ее исторической судьбы, субъектности, как хочется многим на Западе, заплатив цену за нормализацию отношений с Россией и перетягивание ее в борьбе с Китаем на свою сторону. Это огромная ловушка, опасная. Сейчас против нее идет борьба. Президент борется за субъектность Украины», – отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

 

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