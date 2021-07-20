Нашли кишечную палочку: Жителей Краматорска призывают не купаться в фонтанах

В двух городских фонтанах Краматорска выявлено превышение показателей кишечных палочек, сообщает пресс-служба горсовета.



Речь идет о маленьком фонтане на площади Мира и в парке им. А. Пушкина.



Как сообщает Краматорский филиал ГУ «Донецкий областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины», было исследовано три пробы воды по микробиологическим показателям из фонтанов города.



«Зарегистрированы два отклонения (66,6%) по индексу лактозоположительных кишечных палочек по мокрому фонтану на площади Мира – 24 196 КОЕ/дм3, фонтану в парке имени Пушкина – 7 701 КОЕ/дм3, при нормативе не более 5000 КОЕ/дм3», – говорится в сообщении.



В горсовете напоминают жителям Краматорска, что фонтаны не предназначены для купания или водных процедур.