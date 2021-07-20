«ДНР»: В Донецке начались сбои в работе электротранспорта, не хватает водителей

В Донецке штат водителей городского электротранспорта укомплектован всего на 39%, из-за этого происходят сбои графика. Об этом сообщает пресс-служба «администрации» города при группировке «ДНР».



«В настоящее время в Донецке имеют место сбои в работе городского электротранспорта, основной причиной которых является наличие открытых графиков ввиду укомплектованности штата водителей троллейбусных и трамвайных депо КП "Донэлектроавтотранс" на 39% от необходимого количества», – заявили в пресс-службе.



В «администрации» Донецка уверяют, что ищут водителей через подразделения «центра занятости», объявления в СМИ и салонах транспорта.



Кроме того, там посетовали, что действующий тариф на перевозки в городском электротранспорте не покрывает затраты. С февраля 2020 года стоимость проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах большой вместимости составляет 6 рублей (2,3 грн по местному курсу валют).