Жители Донецка жалуются на местный «банк ДНР»

В отдельных районах Донецкой области местные жители жалуются на очереди в так называемом «Центральном республиканском банке».



На данный момент, это единственное финансовое учреждение, которое подконтрольно группировке «ДНР» и выполняет функции банка. Перечень услуг, которые он предоставляет, ограничен. Например, нет функции международных переводов, так как данный «банк» является нелегальным финансовым учреждением.



В последние дни возле отделений «банка» наблюдаются очереди. Люди пытаются переоформить так называемые платежные карты, однако им приходится часами ждать в очереди. Это связано с рядом особенностей работы «банка». Например, человек не может переоформить карту в любом удобном для него отделении, а лишь там, где он получил свою первую карту.



Для того, чтобы изменить ситуацию, в банке установили новый график приема. Теперь в большинстве отделений оплатить коммунальные услуги, пошлины, или другие платежи можно только до 16:00.