Экс-судью Чауса нашли в селе Винницкой области

Бывший судья Николай Чаус, пропавший в апреле в Молдове, находится в Винницкой области. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Отмечается, что в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения.



Чаус рассказал, что был похищен неизвестными людьми и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что он находится в розыске НАБУ по части 4 статьи 368 Уголовного Кодекса.



Издание также опубликовало фото Чауса, сделанное в сельсовете.

Обновлено. Адвокат Чауса Ростислав Кравец в эфире телеканала «Прямой» подтвердил, что его клиент нашелся. По его информации, сотрудники СБУ везут Чауса из Винницкой области в Киев.

В августе 2016 года судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был обвинен во взяточничестве, но его не задержали из-за судейского иммунитета. Верховная Рада дала согласие на арест Чауса, но тот успел сбежать.



Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове и попросил там политического убежища – ему отказали. Украина затребовала экстрадицию.



10 марта 2021 года Высшая судебная палата Молдовы отклонила ходатайство Николая Чауса о приостановлении действия постановления президента Молдовы от 12 октября 2017 года, в результате чего ему было отказано в политическом убежище до рассмотрения апелляции.



Юлиан Балан, адвокат Николая Чауса, сообщил, что его клиент был похищен в субботу, 3 апреля 2021 года, в Кишиневе, вооруженной группой людей.



Президент Молдовы Майя Санду после этого заявила, что исчезновение людей в ее стране недопустимо и призвала силовиков выяснить подробности инцидента.



После исчезновения Чаус записал видео, в котором утверждал, что его не похищали и пообещал в скором времени вернуться в Украину. Вместе с тем адвокат Чауса предположил, что его клиента заставили записать это видео.



Генпрокурор Молдовы по итогам расследования заявил, что к похищению Чауса причастны украинские «госструктуры». Спецслужбы Украины отрицают, что похищали экс-судью.