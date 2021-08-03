В Украине с 2023 года начнут вводить накопительные пенсии для бюджетников

Социальные пакеты с накопительными пенсиями начнут вводить в Украине с 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании рабочей группы по введению обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения, передает «Интерфакс-Украина».



«Задача рабочей группы – введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства», – сказал Шмыгаль.



Он отметил, что опыт введения социальных пакетов накопительной пенсии далее будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.



«Но, конечно, наша цель – введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом», – подчеркнул премьер-министр.

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