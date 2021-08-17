«Условному Медведчуку запретили ездить в Москву»: Арестович – об ограничениях на контакты с РФ и ее администрациями на Донбассе

Законопроект о переходном периоде на оккупированной части Донбасса и в Крыму ограничивает контакты украинских должностных лиц с оккупационными администрациями РФ, чтобы исключить их легитимизацию. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Он пояснил, что пункты о запрете контактов с органами власти РФ и оккупационными администрациями вписаны для того, чтобы унормировать этот процесс.



По словам Арестовича, до сих пор существует практика, когда, к примеру, Пенсионный фонд Украины обращается с запросами в российский Пенсионный фонд по поводу получателей пенсий на оккупированной территории. Или глава какой-либо РГА может вступить в контакты, или народный депутат, как например, это делал Виктор Медведчук, проконтактирует с российскими или оккупационными властями. Законопроект исключает подобные случаи.



«Грубо говоря, любые контакты с оккупантами запрещены, только для достижения национальных результатов или защиты национальных интересов – единственный случай – когда это может сделать должностное лицо или институция государственная, которая получит прямое разрешение от президента Украины», – отметил спикер украинской делегации в ТКГ.



Он привел пример СЦКК и ТКГ, которые контактируют с оккупационной властью напрямую, потому что у них есть полномочия, а больше этого не может делать никто.



Арестович подчеркнул, что остальным это будет категорически запрещено законом, потому что иногда происходят случаи, когда украинские институции начинают писать в Россию, получают от них официальные ответы и таким образом легитимизируют оккупационные власти.



«То есть это не "зрада", а грубо говоря, условному Медведчуку запретили ездить в Москву», – резюмировал спикер украинской делегации в ТКГ.

4 августа Кабинет министров одобрил законопроект об основах государственной политики переходного периода. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа. Текст законопроекта появился на сайте парламента 16 августа. Ожидается, что парламент рассмотрит законопроект осенью.



В документе, в частности, указаны условия контактов украинских государственных органов и чиновников с Россией и ее оккупационными администрациями.