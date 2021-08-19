Работа в Мариуполе: самые популярные вакансии

В Мариуполь едут не только отдыхающие, желающие провести время на Азовском море, но и люди в поиске работы, ведь это достаточно крупный город с развитой инфраструктурой и промышленностью. Не секрет, что в таких городах уровень зарплат выше, нежели в провинциальных. Перед тем как приступить к изучению вакансий, следует разобраться, для каких сфер нужен персонал, радужны ли перспективы такого трудоустройства.



Самые популярные вакансии Мариуполя



Для того чтобы узнать о наиболее популярных вакансиях Мариуполя, следует воспользоваться услугами онлайн-сервиса OLX Работа — это абсолютно бесплатно. Здесь найдется работа в Мариуполе, связанная с самыми разными областями деятельности. Что же касается самой многочисленной группы предложений (практически 200 объявлений), то это сфера деятельности, связанная с продажами и розничной торговлей. Требуются и специалисты по закупкам. Достаточно много (более 100 объявлений) связаны со сферой общепита.



Продавцы-консультанты в Мариуполе требуются как в крупные магазины, так и в более скромные торговые точки, есть вакансии и для рынка. Работа для такой профессии найдется за считанные минуты — тем более отрадно, что многие работодатели на такую должность принимают соискателей без опыта.



Сфера общепита в Мариуполе стремительно развивается, даже при наличии конкуренции открываются новые заведения и пользуются спросом, ведь в городе достаточно много приезжих. Вот почему без проблем найдется работа для официанта, бармена, бариста, повара, сушиста.



Что же касается рабочих должностей, то наиболее востребованными у работодателей будут слесарь-ремонтник, электромонтер, сварщик, водитель автотранспорта, газорезчик и т. д. Хорошие строители всегда нарасхват, при этом речь идет как о специалистах по сооружению новых объектов, так и о специалистах-ремонтниках и подсобных рабочих.



Что потребуется при собеседовании?



Ускорение процесса трудоустройства в силах самого соискателя, поэтому при прохождении собеседования «на руку сыграют»:

правильно составленное резюме;

желание работать и развиваться в данной отрасли.

Плюсом будет наличие профильного образования, особенно знания пригодятся при устройстве на должность строителя, автослесаря, в сферу обслуживания и общепита.