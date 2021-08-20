СНБО: Одна страна отказалась от участия в «Крымской платформе» под давлением России

Одна из стран под давлением России в последний момент отказалась от участия в саммите «Крымской платформы». Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу.



Он отметил, что в украинском руководстве осознают, что «Крымская платформа» является большим поражением для России, и она будет делать все возможное, чтобы как можно меньше гостей приехало на саммит в Киев.



«У нас бешеное давление Российской Федерации. Кроме министра иностранных дел, был доклад наших разведок по этому вопросу. Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие. Я могу констатировать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением Российской Федерации в последнее время отказалась [от участия в саммите]. Но это одна страна, будем считать, что с остальными будет все хорошо», – сказал секретарь СНБО.



Что касается предотвращения возможных провокаций, Данилов отметил, что соответствующие службы постоянно отслеживают ситуацию, в том числе отрабатывают объекты критической инфраструктуры, места скопления людей.

Саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа в Киеве.



«Крымская платформа» – это инициатива Украины по созданию нового консультативного формата с целью деоккупации Крыма и восстановления украинского суверенитета над полуостровом.