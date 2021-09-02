«Шахтер» проведет матч Лиги чемпионов с «Интером» в Киеве

Донецкий «Шахтер» проведет первый домашний матч групповой стадии Лиги чемпионов против итальянского «Интера» на НСК «Олимпийский» в Киеве. Поединок состоится 28 сентября в 19:45.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Шахтер» реализует билеты на этот матч в несколько этапов.
Первый этап стартовал 2 сентября. Купить билеты на игру с «Интером» могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения — у подписчиков сервиса Shakhtar Club.
Второй этап начнется 6 сентября . С этого дня билеты на матч «Шахтер» — «Интер» будут в свободной продаже.
Стартовая стоимость билетов:
Билеты можно будет купить как онлайн, так и в кассах стадиона.
Соперниками «Шахтера» в группе D Лиги чемпионов стали итальянский «Интер», испанский «Реал Мадрид» и молдавский «Шериф».