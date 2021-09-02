«Шахтер» проведет матч Лиги чемпионов с «Интером» в Киеве

Донецкий «Шахтер» проведет первый домашний матч групповой стадии Лиги чемпионов против итальянского «Интера» на НСК «Олимпийский» в Киеве. Поединок состоится 28 сентября в 19:45.



Об этом сообщает пресс-служба клуба.



«Шахтер» реализует билеты на этот матч в несколько этапов.



Первый этап стартовал 2 сентября. Купить билеты на игру с «Интером» могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения — у подписчиков сервиса Shakhtar Club.



Второй этап начнется 6 сентября . С этого дня билеты на матч «Шахтер» — «Интер» будут в свободной продаже.



Стартовая стоимость билетов:

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;

SkyUp Club: 800 гривен;

The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;

The Lounge (спакетом гостеприимства): 5 000 гривен;

Sky Box: 13 000-15000 гривен.

Билеты можно будет купить как онлайн, так и в кассах стадиона.

Соперниками «Шахтера» в группе D Лиги чемпионов стали итальянский «Интер», испанский «Реал Мадрид» и молдавский «Шериф».