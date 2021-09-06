«ДНР» и «ЛНР» объединяют экономики

Группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о создании «единого экономического пространства», подразумевающего синхронизацию «законодательств». Об этом говорится в совместном заявлении глав форсирований Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.



«Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между Республиками, станет залогом ускорения их развития», — говорится в тексте, обнародованном подконтрольными группировкам СМИ.



В общем заявлении также подчеркивается, что группировки «всегда держались вместе».

В конце января «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники сообщала о готовящимся объединении «Л-ДНР» в одно формирование. Как утверждается, вопрос об объединении Кремль хочет вынести на «Референдум Донбасса», однако в какой именно форме будет объединение еще не решено.



Возможность объединения «ДНР» и «ЛНР» также подтверждали источники «Новостей Донбасса».