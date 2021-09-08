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Правозащитница рассказала о ситуации с долгами по пенсиям и регрессу переселенцам и жителям ОРДЛО

08 сентября 2021, 22:54

Правозащитница рассказала о ситуации с долгами по пенсиям и регрессу переселенцам и жителям ОРДЛО

По Пенсионному фонду и Фонду социального страхования существует задолженность в сумме 91 млрд грн по выплатам переселенцам и жителям неподконтрольных районов Донбасса. Об этом сообщила координаторка по вопросам оказания юридической помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало в эфире «Украинского радио».

Она отметила, что эта сумма указана в отчете Счетной палаты Украины по состоянию на начало этого года, и за прошедшие 9 месяцев она уже увеличилась.

По словам правозащитницы, впервые официальными органами Украины были озвучены суммы задолженности по пенсиям и соцвыплатам жителям ОРДЛО и переселенцам.

«Счетная палата отмечает, что по данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января этого года, задолженность перед пенсионерами неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей и переселенцами составляет 83 млрд грн. При этом 11 млрд грн может быть реально истребовано уже сейчас, то есть люди состоят на учете как внутренне перемещенные лица и у них есть задолженность. Остаток 72 млрд грн — это долг перед людьми, которые не выезжали из ОРДЛО или они были лишены справок ВПЛ и сейчас не получают свои выплаты, но их продолжают начислять. И дополнительно — это долги Фонда соцстрахования (регресс), почти 8 млрд грн», — рассказала Юлия Трало.

Правозащитница отметила, что Счетная палата рекомендовала Пенсионному фонду и министерству социальной политики утвердить единую методику учета задолженности и подготовить порядок проведения этих выплат, реструктуризации долга.

«Кроме того, Счетная палата рекомендует в бюджете следующего года предусмотреть отдельную бюджетную программу по погашению задолженности по пенсионным выплатам по решению суда. Это говорит о том, что ПФУ и другие фонды накопили суммы таких задолженностей, и даже если оптимизировать систему пенсионных выплат и принимать меры по повышению наполнения бюджетов этих фондов, то все равно их собственных бюджетов на погашение этих долгов не хватит», — пояснила представительница БФ «Право на защиту».

Пока вернуть долги по выплате пенсий могут только в судебном порядке жители ОРДЛО, зарегистрированные как ВПЛ.  

При этом Юлия Трало добавила, что с закрытием КПВВ и введением карантинных ограничений количество обращений жителей ОРДЛО и переселенцев в суды значительно сократилось, поскольку людям трудно добираться на подконтрольную Украине территорию.

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