Российской программой переселения соотечественников воспользовались около 900 тысяч жителей ОРДЛО — правозащитники

За последние 2,5 года около 900 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей воспользовались программой РФ по переселению соотечественников. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники в «миграционной службе» группировок «ЛНР» и «ДНР».



Правозащитники считают, что такому потоку мигрантов в Россию способствовало массовое закрытие шахт в ОРДЛО (47 за последний год) и приостановка работы металлургических заводов.



«Такая программа в РФ действует с 2006 года, а с 2012 года для украинцев она продлена бессрочно. Основная цель данной программы — это пополнение РФ трудовыми ресурсами», — отмечают в «Восточной правозащитной группе».



По данным организации, переселенцев из Донбасса в России отправляют в следующие регионы: Забайкальский край, Камчатский край, Республика Бурятия, Амурский край, Хабаровский край, Иркутская и Магаданская область, Сахалинская область.



При этом участник программы должен быть совершеннолетним и трудоспособным, должен обладать хорошими навыками разговорного и письменного русского языка, а также необходимо наличие соответствующей квалификации и опыта работы по профессии (шахтер, металург, токарь и т.д).



«Программа "переселенцев-соотечественников" из Украины в Россию в 2021 году обязывает участника, прожившего на территории РФ менее 2 лет и покинувшего страну, возместить все средства, затраченные государством на интеграцию переселенца в общество на своей территории», — добавили в «Восточной правозащитной группе».

МВД РФ предлагает упростить жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей участие в программе переселения соотечественников.