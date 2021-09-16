Лидер мотоклуба «Ночные волки» получил «паспорт ДНР»

Александр Залдостанов получил «паспорт ДНР». Фото: сайт Дениса Пушилина

Лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов получил «паспорт ДНР». Такой «документ» ему сегодня вручил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, сообщает его пресс-служба.



«Ты очень много сделал и продолжаешь делать для республики. С первых дней 2014 года ты поддержал республику», — сказал Залдостанову Пушилин, вручая «паспорт».



В свою очередь Залдостанов заявил, что для него стать «гражданином ДНР означает еще раз присягнуть России».



«Поэтому я бы очень хотел, чтобы вся наша элита, если бы и имела какое-то другое гражданство, так оно было только одним — это гражданство Донбасса. Потому что стать гражданином Донбасса это означает стать русским», — добавил российский байкер.

«Ночные волки» известны своей прокремлевской позицией. Руководитель мотоклуба Александр Залдостанов находится под санкциями Украины. В частности, ему запрещен въезд в страну.