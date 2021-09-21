«ДНР» не будет открывать КПВВ под Донецком 24 сентября

Группировка «ДНР» сообщила, что в пятницу, 24 сентября, не откроет свой пункт пропуска под Донецком.
«По техническим причинам в пятницу, 24 сентября 2021 года, пропуск граждан и транспортных средств на въезд и выезд через КПВВ "Еленовка" осуществляться не будет», — говорится в сообщении «штаба по предупреждению коронавируса».
Соответственно, украинский КПВВ «Новотроицкое», который находится на одном дорожном коридоре с Еленовкой, останется заблокирован.
Все КПВВ на Донбассе с украинской стороны функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано группировками «Л-ДНР».