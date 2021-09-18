За неделю через КПВВ на Донбассе прошли почти 20,5 тысяч человек

На текущей неделе линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли около 20,5 тысяч человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Пропуск осуществлялся через КПВВ «Новотроицкое» (на этой неделе боевики «ДНР» открывали движение только в понедельник) и КПВВ «Станица Луганская» (ежедневно).



Через КПВВ «Новотроицкое» прошли 609 человек и 103 транспортных средства на временно оккупированную часть Донетчины и одновременно 471 человек и 117 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.



В КПВВ «Станица Луганская» по сравнению с предыдущей неделей интенсивность пассажиропотока увеличилась на 23%. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 641 человек, а на контролируемую территорию — 9 777 человек.



Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье» проехали 32 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста и Посольства Швейцарии. Для населения ОРДЛО были направлены средства для очистки воды и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составил 342,9 тонны.



В ГПСУ напомнили, что сейчас прибывающие на контролируемую Украиной территорию через КПВВ подлежат самоизоляции, обязаны установить и активировать приложение «Вдома». В случае невозможности установки мобильного приложения они направляются на обсервацию. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.



Самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.



Самоизоляцию не нужно проходить людям, у которых есть документ, подтверждающий получение полного или частичного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.



С 20 сентября таким документом является «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат (выдается после получения одной или двух доз вакцины соответственно), при наличии которого пересекающим КПВВ можно не проходить самоизоляцию.



Также пропускают без самоизоляции жителей ОРДЛО, направляющихся на вакцинацию от коронавируса, при наличии приглашения на прививку.

Все КПВВ на Донбассе с украинской стороны функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров остается заблокировано группировками «Л-ДНР».