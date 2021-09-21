Заместителю «мэра» Донецка объявлено о подозрении

Заместителю главы оккупационной администрации Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, подозреваемый — 45-летний уроженец Донецка — с 2016 года занимает псевдодолжность.



«В частности, правонарушитель участвует в формировании и распределении так называемых бюджетных средств, организует проведение мобилизационной работы среди населения», — говорится в сообщении.



Мужчине объявлено о подозрении.