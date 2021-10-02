Более 800 тысяч жителей ОРДЛО имеют биометрические документы — Минреинтеграции

Более 800 тысяч жителей временно неподконтрольных Донецкой и Луганской областей имеют биометрические паспорта. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев.



«Мы проводили сверки по данным и выяснили, что на данный момент наших граждан, которые получили биометрические загранпаспорта а также ID-карточки порядка 800 тысяч человек с территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей», — сказал Сейтхалилев.



Он также добавил, что сейчас Министертвом рассматривается возможность упрощенной процедуры получения паспорта гражданина Украины жителями ОРДЛО.



«Мы вместе с ГМС также рассматриваем введение комплексных услуг, чтобы наши граждане, даже те, кто не имеют свидетельство о рождении, приезжали и сразу же получали все необходимые документы. Мы хотим облегчить взаимодействие с разными ведомствами и сократить срок получения документов», — отметил чиновник.



В то же время, по его словам, возможность дистанционной подачи документов на паспорт отсутствует и даже не рассматривается.



«Удаленная подача заявления на получение карточки подразумевает первый этап — снятие биометрии, а это, скажем, отпечатки пальцев и т.д. Соответственно, удаленно это невозможно осуществить, на данный момент нет технической возможности фиксировать биометрию удаленно. Поэтому нужно присутствие человека», — добавил Снавер Сейтхалилев.

Кабинет министров принял постановление от 22 сентября № 999, которым вводится возможность удаленной идентификации для пенсионеров-ВПЛ без необходимости личного визита в отделения Ощадбанка. Такая идентификация приравнивается к физической.



Однако доступной такая услуга будет лишь для тех, у кого есть биометрический украинский документ. Подробно о том, как пройти онлайн-идентификацию — здесь. А о том, когда заработает функция дистанционной верификации, читайте здесь.



Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в министерстве ищут возможность упростить получение первого паспорта гражданина Украины для молодежи из ОРДЛО.