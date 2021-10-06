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НАТО вдвое сократило миссию РФ в альянсе

06 октября 2021, 20:46

НАТО вдвое сократило миссию РФ в альянсе

НАТО вдвое сократило миссию России при Североатлантическом союзе после того, как выяснилось, что восемь членов российской дипломатической команды относятся к московским спецслужбам. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Мы можем подтвердить, что отозвали аккредитацию 8 членов российского представительства при НАТО, которые были необъявленными офицерами российской разведки. Мы можем подтвердить, что сократили количество позиций, которые Российская Федерация может аккредитовать при НАТО, — до 10 (из 20-ред.)», — заявил официальный представитель альянса на условиях анонимности.

Чиновник НАТО также указал, что «политика НАТО в отношении России остается последовательной».

«Мы усилили сдерживания и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для конструктивного диалога», — сказал чиновник.

Официальной реакции со стороны России нет, но агентство «Интерфакс» процитировала высокопоставленного российского депутата, который сказал, что Москва ответит «не обязательно симметрично».

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