ОБСЕ: Боевики размещают «Грады» и гаубицы в жилых кварталах

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом говорится в отчете миссии за 8 октября.



Так, наблюдатели зафиксировали одну гаубицу, одну противотанковую пушку и две реактивные системы залпового огня в жилых кварталах.



В частности, в жилом районе Луганска патруль ОБСЕ заметил одну буксируемую гаубицу калибра 122 мм («Лягушка») и противотанковую пушку калибра 100 мм («Рапира»). Кроме того, в жилом районе поселка Катериновка боевики разместили две реактивные системы залпового огня «Град» 122-го калибра.



Также СММ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В жилом квартале неподконтрольного украинской власти Луганска ОБСЕ зафиксировала бронетранспортер (БТР-80).