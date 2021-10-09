Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ: Боевики размещают «Грады» и гаубицы в жилых кварталах

09 октября 2021, 10:04

ОБСЕ: Боевики размещают «Грады» и гаубицы в жилых кварталах

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом говорится в отчете миссии за 8 октября.

Так, наблюдатели зафиксировали одну гаубицу, одну противотанковую пушку и две реактивные системы залпового огня в жилых кварталах.

В частности, в жилом районе Луганска патруль ОБСЕ заметил одну буксируемую гаубицу калибра 122 мм («Лягушка») и противотанковую пушку калибра 100 мм («Рапира»). Кроме того, в жилом районе поселка Катериновка боевики разместили две реактивные системы залпового огня «Град» 122-го калибра.

Также СММ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В жилом квартале неподконтрольного украинской власти Луганска ОБСЕ зафиксировала бронетранспортер (БТР-80).

Читайте также:

Много обстрелов и жертв. ОБСЕ — о ситуации на Донбассе в сентябре 

Еще по теме

Места
Луганск Катериновка
Прочее
Вооружение
Организации
СММ ОБСЕ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:53
«ДНР»: 551 новый случай ковида за сутки, умерли 82 человека
09:45
«ЛНР» сообщила о 208 заболевших коронавирусом за сутки и 37 смертях
22:52
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости
21:54
В «ДНР» объяснили рост цен на куриное мясо
17:35
«ДНР» рассказала, что рост цен на продукты зависит от ситуации в России
17:01
По 8 рублей за килограмм: В «ДНР» подсчитали, сколько должен стоить картофель
15:50
Соцсети: На заводе в Горловке – пожар
15:49
«ДНР» запретила сравнивать СССР с нацистской Германией в войне
13:23
«ДНР» сообщила о 631 заболевшем и 85 умерших от ковида за сутки
11:40
На неподконтрольной Донетчине погибли два ребенка
10:43
В «ДНР» рассказали, почему везут картофель в Донецк из России и других стран
09:25
«ЛНР»: 201 заболевший и 21 умерший от ковида за сутки
23:43
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:57
В «ДНР» назвали число заболевших ковидом после вакцинации
16:21
Олег Газманов планирует дать концерт в Донецке
все новости
11:16
В Покровске с 11 октября закрывают детские сады, школьников отправляют на «удаленку»
10:53
«ДНР»: 551 новый случай ковида за сутки, умерли 82 человека
10:04
ОБСЕ: Боевики размещают «Грады» и гаубицы в жилых кварталах
09:45
«ЛНР» сообщила о 208 заболевших коронавирусом за сутки и 37 смертях
08:42
На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
08:17
В Украине за сутки выявили 15 908 новых случаев COVID-19
23:12
В Украине хотят расширить список профессий для обязательной вакцинации от ковида
22:52
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости
21:54
В «ДНР» объяснили рост цен на куриное мясо
20:52
Мариуполь закупит 50 троллейбусов за счет европейского кредита
20:19
Боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе, тяжело ранен украинский военный
19:34
В Донецкой области задержан вымогатель денег
19:23
Прокуратура будет просить об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн
18:53
Генпрокурор: В схемах по торговле углем с «Л-ДНР» замешан бизнесмен из Донбасса Сергей Кузяра
18:05
Медведчуку предъявлено подозрение в госизмене за поставки угля из ОРДЛО
все новости
ВИДЕО
«Схемы» рассказали о бизнесмене из Горловки, из-за которого в Укрэксимбанке случился скандал
08 октября, 00:11
Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: восстановленное видео, реакция полиции и общественности
06 октября, 15:05
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция