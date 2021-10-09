«ДНР» уже выписала более 13 тысяч штрафов водителям, которые не купили ее страховку

Группировка «ДНР» выписала более 13 тысяч штрафов водителям на временно неподконтрольной территории Донецкой области из-за отсутствия ОСАГО. Местных автовладельцев привлекаю к административной ответственности из-за то, что они не страхуют свои транспортные средства по правилам группировки «ДНР».



В так называемом «ГАИ ДНР» рассказали, что в среднем в день «инспекторы» выявляют на дорогах до 90 водителей без страховки. Сумма денежного взыскания в этом случае составляет 500 рублей (около 200 гривен).

С 1 декабря 2020 года на подконтрольной «ДНР» территории начал действовать так называемый закон «об ОСАГО», который предусматривает штрафы за отсутствие страховки. Однако введение штрафов неоднократно откладывали.



С 11 марта 2021 года на подконтрольной «ДНР» территории вступили в силу изменения в «закон об ОСАГО».



Обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО пока не требуется, его введение отложено до 1 января 2023 года.



Компания «Хатхор» занимает монопольное положение в сфере автострахования в Донецке. Ранее ограниченное количество отделений этой страховой компании провоцировало очереди. Весной текущего года средняя стоимость страхового полиса составляла около 2 тысяч рублей (730 гривен).