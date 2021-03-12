С 11 марта на подконтрольной группировке «ДНР» территории вступили в силу изменения в «закон ДНР» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.



Так, с 11 марта штраф за управление автомобилем лицом, которое не имеет при себе или не предъявило для проверки полис ОСАГО, составляет 500 рублей.



Сообщается, что составлять «протоколы» и рассматривать «дела об административных правонарушениях в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» уполномочены «сотрудники Госавтоинспекции».



При этом обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО пока не требуется, его введение отложено до 1 января 2023 года.