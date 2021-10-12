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Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиапространстве. Спустя 20 лет

12 октября 2021, 13:10

Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиапространстве. Спустя 20 лет

Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве (САП).

Соглашение было подписано сегодня премьер-министром Денисом Шмыгалем и верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем в рамках саммита «Украина-ЕС» в Киеве.

Как сообщалось, Совет ЕС 28 июня 2021 года дал согласие на подписание с Украиной, а также еще с тремя странами – Арменией, Тунисом и Катаром – Соглашения о едином авиационном пространстве.

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начат еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил ЕК начать соответствующие переговоры со Украиной. В октябре 2013-го текст Соглашения о САП был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.

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