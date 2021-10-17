На базе «Шахтера» в Донецке теперь живут боевики «ДНР»

На бывшей тренировочной базе ФК «Шахтер» в оккупированном Донецке располагается «силовое подразделение» группировки «ДНР». Об этом следует из поста в телеграм-канале «Донбасс решает», который опубликовал фотографию людей возле памятника футболистам на входе в базу.



В записи отмечается, что данное фото — «редкое по нынешним временам», так как база «Кирша» — «ныне место расположения одного из силовых подразделений ДНР»: «Поскольку объект режимный, нечастых желающих сфотографироваться возле композиции, известной в народе, как "Толя Тимощук и еще кто-то", могут вежливо попросить стереть кадры».

С мая 2014 года тренировочные поля и другие объекты базы не эксплуатировались, а инфраструктура поддерживалась в минимально необходимом режиме. В ночь с 29 на 30 августа 2014 года база серьезно пострадала в результате обстрела. Прямым попаданием 2 снарядов был разрушен верхний этаж главного корпуса, полностью уничтожены зона отдыха и тренажерный зал. Возник пожар, значительный урон нанесен жилым и подсобным помещениям. В марте 2017-го клуб потерял контроль над управлением базой «Кирша».