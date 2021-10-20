Кулеба: ОБСЕ вряд ли накажет Россию за блокирование СММ в Донецке

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается в том, что Россия будет наказана со стороны ОБСЕ за блокирование своей миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил на онлайн-брифинге в среду, 20 октября.



Кулеба уточнил, что ОБСЕ — консенсусная организация — и принять какое-лиюо решение без согласии России невозможно. Кроме того, по его словам, РФ имеет «определенное влияние» в Секретариате ОБСЕ.



«Поэтому на какое-то конкретное наказание России со стороны ОБСЕ я не рассчитываю ... Но сами эти факты нарушения дают нам возможности и пространство для широкой работы, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия за пределами ОБСЕ», — сказал министр.

13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. Боевики резко отреагировали на задержание — «ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.



Параллельно с этим в Донецке несколько десятков пророссийских людей начали бессрочную акцию под штаб-квартирой миссии ОБСЕ. 17 октября Организация объявила о прекращении своей деятельности в Донецке из-за опасений безопасности.