Dogecoin — настоящее открытие криптовалютного рынка. Этот актив, который изначально создавался как шутка, стал полноценной цифровой валютой, а его цена демонстрирует последовательный резкий рост. Что такое Dogecoin? Что его отличает? Действительно ли стоит проявлять к нему интерес и выделять на него часть своего капитала?



Чтобы понять феномен Dogecoin, необходимо присмотреться Bitcoin, чья текущая цена колеблется вокруг 57 тысяч долларов. С момента создания BTC стал широко обсуждаемым и набирающим популярность инструментом. О биткоине много говорят, и число его сторонников растет с каждым месяцем.



Dogecoin — это ответ на всплеск интереса к творению Сатоши Накамото и криптовалютам в целом. Однако от других альткоинов его отличает то, что он был создан случайно. Хотя подтвержденной информации на этот счет нет, трудно иначе оценить творение, которое должно было ссылаться на биткоин и взяло свое название и логотип у одного из самых популярных интернет-мемов — собаки породы сиба-ину по кличке "Додж". Dogecoin — это что-то вроде пародии на полноценную криптовалюту.



Кто стоит за созданием Dogecoin?



Dogecoin появился 8 декабря 2013 года. Создателями "Dogecoin" являются Джексон Палмер и Билли Маркус. Первый из них на момент выпуска новой криптовалюты занимал должность инженера-программиста в Adobe. Последний работал в компании IBM. Они решили создать собственную одноранговую криптовалюту, которая, была бы гораздо более распространенной и легкодоступной.



Дебют Dogecoin был встречен с большим интересом. В течение 30 дней после появления актива его официальный сайт посетило более миллиона пользователей. В свою очередь, всего трех дней хватило, чтобы актуальная цена Dogecoin выросла в шесть раз с момента запуска. Однако последующая судьба оказалась не столь красочной. Отсутствие идеи для руководства проектом и несколько мелких проблем привели к тому, что никто не воспринял всерьез криптовалюту с собакой на логотипе.



Почему произошел резкий скачок цен на Dogecoin?



2021 год можно смело считать настоящим ренессансом для Dogecoin. С января валюта выросла на 13 тысяч процентов. Не исключено, что это только начало большого наступления "собачьей" криптовалюты. За ее успехом в этом году стоит Илон Маск. Глава Tesla, используя каналы социальных сетей, в насмешливом стиле рекламировал Dogecoin и заставил многих инвесторов рассматривать этот актив как источник потенциальной прибыли.

Пародийная валюта была серьезно воспринята трейдерами, и сегодня ее можно считать полноценным инвестиционным активом. Об этом свидетельствует тот факт, что Dogecoin является четвертой по капитализации криптовалютой на рынке.



Создатели не стали миллионерами



Интересно, что создатели Dogecoin не очень-то выигрывают на волне его нынешней популярности. Они избавились от своих монет. С начала существования "Dogecoin" им удалось собрать собственных виртуальных монет на сумму около 5 тысяч долларов. Кроме того, они "откопали" монеты на сумму еще 10 000 долларов. Палмер и Маркус перестали участвовать в жизни валюты.



Второй продал часть и использовал вырученные деньги для покупки автомобиля. Сегодня за ту же сумму Dogecoin он получил бы до десяти миллионов долларов. О судьбе жетонов Палмера известно немного. Оба заявляют о себе как о противниках криптовалют, полностью отрезав себя от этого рынка.



Есть ли у Dogecoin шанс всколыхнуть криптовалютный рынок?



В каком-то смысле это уже произошло. Потребовались лишь нелепые посты Илона Маска, чтобы незамеченная валюта стала привлекательной. События вокруг Dogecoin в какой-то мере подтверждают появившиеся мнения, что ближайшее будущее может принадлежать мелким криптовалютам.



Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев позиции отдельных альткоинов значительно укрепятся, а BTC столкнется с неопределенным кризисом. Такое событие станет настоящим шоком для рынка. Однако прежде чем принять решение инвестировать значительную сумму денег в Dogecoin, стоит вспомнить несколько вещей.



Повышение ставок в этом году является результатом спекуляций. Творение Палмера и Маркуса, как и другие криптовалюты, подвержено влиянию таких факторов. На данный момент не существует экономически обоснованных данных, которые бы убедили нас в том, что криптовалюта-мем может стать таким же ценным инструментом, как и стандартные цифровые валюты.



Во-вторых, Dogecoin не застрахован от инфляции. Если в какой-то момент на рынке появится слишком много таких монет, цена актива неизбежно упадет. Третье и последнее — необходимо помнить о родословной этой криптовалюты. Это все еще плод шутки, и его нынешняя популярность может очень быстро угаснуть.