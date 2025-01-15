После обстрела в Макеевке из-под завалов дома достали женщину

В оккупированной Макеевке Донецкой области в результате утреннего обстрела разрушен минимум один частный дом. Как сообщили в группировке «ДНР», ранены две пожилые женщины.

Сообщают, что в результате падения обломков в Макеевке загорелся частный дом. Одну женщину местным спасателям пришлось извлекать из-под завалов. Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщалось, утром 15 января были слышны взрывы в оккупированных Макеевке и Горловке. Работала российская ПВО.



15 января в 09:33 ВС РФ нанесли авиационный удар по городу Краматорск Донецкой области. Есть пострадавшие.