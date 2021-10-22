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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 октября

22 октября 2021, 22:02

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 1 178 новых случаев заражения, 94 человека умерли от осложнений. За все время пандемии на подконтрольной Украине территории COVID-19азаболели 118 514 человек: 99 324 пациента выздоровели, а 3 075 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 1 047 случаев заражения, 92 пациента умерли. Всего в группировке «ДНР» подтвердили 79 481 случаев ковида: 59 988 пациентов выздоровели, а 6 182 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвердили 603 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 14 больных. Всего — 44 043 случаев ковида, выздоровели — 32 089 человек, умерли — 1 403.

В отдельных районах Луганской области выявили 155 новых случая заражения и 41 летальный случай. Всего группировка «ЛНР» признает 17 114 заболевших COVID-19. Из них 12 615 человек выздоровели, а 2 043 — умерли.

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова, заявившего накануне о том, что президент России Владимир Путин не обещал созвать встречу глав МИД Нормандского формата, а лишь обещал подумать о такой возможности. Кулеба счел такую позицию Лаврова «слабым оправданием», которое еще больше укрепляет недоверие к РФ.

Боевые действия

Боевики ранили украинского военнослужащего. Состояние здоровья пострадавшего — средней тяжести.

Группировка «ДНР» заявила о ранении мирного жителя в результате обстрела Донецка 22 октября. СММ ОБСЕ еще не подтверждала информацию по этому инциденту.

Общество

Международный комитет Красного Креста (МККК) сегодня, 22 октября, направил на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей почти 71 тонну гуманитарного груза.

Министерству цифровой трансформации поручено разработать инструмент коммуникации с органами власти Украины для жителей оккупированных территорий, которые пересекают КПВВ.

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