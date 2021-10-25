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Кабмин снял с автоперевозчиков ответственность за наличие COVID-документов у пассажиров

25 октября 2021, 17:55

Кабмин снял с автоперевозчиков ответственность за наличие COVID-документов у пассажиров

Правительство возложило на пассажиров ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Соответствующие изменения в постановление №1236 были внесены правительством 20 октября.

«Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров. Касаются правила как регулярных, так и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях», — говорится в сообщении.

Эта норма не распространяется на перевозки легковыми автомобилями, если количество пассажиров не превышает пяти человек (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи. При этом перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

В Минздраве подчеркивают, что при перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

По-прежнему несовершеннолетним не нужно иметь документ о прививках или отрицательный результат теста на коронавирус.

За отсутствие документа о прививках или отрицательного теста пассажира оштрафуют в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа составит от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

С 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок в областях «желтого» и «красного» уровней эпидопасности.

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