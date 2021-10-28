Боевики ранили двух военных на Донбассе, ВСУ стреляли в ответ

С начала текущих суток, 28 октября, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Обстрелы зафиксированы вблизи Луганского, Крымского, Красногоровки, Новозвановки, Троицкого



Боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120-го и 82 мм и стрелкового оружия.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника боевиков.



Раненным военным оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих — средней тяжести.



На обстрелы боевиков ВСУ открывали ответный огонь, как заявляют в штабе, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.