С июля 2020 года на Донбассе около 800 раз блокировали работу СММ ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования систематически препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно неподконтрольных частях Донбасса. Об этом телеканалу «ДОМ» заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



По его словам эта тема поднималась также на последнем заседании в ТКГ. Глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, который в ТКГ является координатором подгруппы по безопасности, обнародовал статистику.



«Согласно этой статистике, начиная с июля 2020 года, с момента заключения дополнительных мер по прекращению огня, было почти 800 случаев препятствования патрулям СММ ОБСЕ. Из них всего 70 — с украинской стороны, 5 — в "серой зоне" и остальное все — незаконными вооруженными формированиями», — сказал Арестович.

СММ ОБСЕ приостанавливала свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры, которые начались 15 октября. Пророссийские митингующие требовали освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



Акция протеста завершилась вечером 23 октября.