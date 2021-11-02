В России у приезжающих на заработки могут начать собирать отпечатки пальцев

У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать отпечатки пальцев. Соответствующий законопроект разработало министерство внутренних дел России, сообщает «РИА Новости».



«Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация <...> об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Кроме того, МВД РФ предлагает собирать дактилоскопическую информацию у получающих российское гражданство и тех, кто прибывает в страну на срок более 90 дней.

С 1 ноября вступили в силу изменения в порядок получения российских паспортов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, у которые есть дети возрастом от 6 лет. Теперь местным жителям, которые включили в заявление о приеме в гражданство РФ детей в возрасте 6 лет и старше, ребенка необходимо взять с собой, чтобы вместе с ним пройти дактилоскопическую регистрацию — сдать отпечатки пальцев.